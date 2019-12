Coupe du monde de biathlon : Martin Fourcade vainqueur, quadruplé français sur l'Individuel

C'était la fête du biathlon français, jeudi à Östersund, en Suède ! Martin Fourcade a signé un éclatant retour sur le devant de la scène en s'imposant mercredi sur l'Individuel, son premier succès depuis près d'un an sur le circuit. Les Bleus ont même réalisé un improbable quadruplé, avec trois autres Français derrière Fourcade. Simon Desthieux (2e) et Quentin Fillon-Maillet (3e) sont également montés sur le podium, alors qu'Emilien Jacquelin a pris la quatrième place. Fourcade, septuple vainqueur du gros globe de cristal, ne s'était plus imposé sur le circuit depuis le 15 décembre 2018. Le Français, qui sort d'une saison très compliquée, prend du même coup la tête du classement général de la Coupe du monde avec cette 77e victoire en carrière.

UNE MARSEILLAISE HISTORIQUE !



1️⃣ Martin Fourcade

2️⃣ Simon Desthieux

3️⃣ Quentin Fillon Maillet

4️⃣ Émilien Jacquelin



Johannes Boe loin derrière

Auteur d'un 19/20 au tir, le quintuple champion olympique a devancé de 12,7 secondes Desthieux et de 1 min 50 sec 8 Fillon-Maillet. Il confirme ainsi son retour en forme après sa prometteuse 5e place dimanche sur le sprint, la première épreuve individuelle de la saison. Pour Desthieux, 14e dimanche, et Fillon-Maillet, 12e, les deux meilleurs Français au classement général en 2018-2019, ce podium efface l'échec du sprint et lance parfaitement leur Coupe du monde. Emilien Jacquelin obtient de son côté son meilleur résultat sur le circuit. La course a en revanche été très délicate pour le tenant de la Coupe du monde (et grand rival de Fourcade) Johannes Boe. Le Norvégien, qui avait pourtant très bien démarré l'hiver en s'imposant dimanche, a sombré (10e).