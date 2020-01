Coupe du monde de biathlon : l'équipe de France remporte le relais mixte en Slovénie

Les biathlètes français Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisaz et Julia Simon ont remporté samedi le relais mixte de Pokljuka comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Les Bleus sans Fourcade

Les Bleus du biathlon se sont imposés malgré l'absence de leur leader Martin Fourcade, ménagé. Et ce sont donc offerts un doublé après le succès du duo Emilien Jacquelin et Anaïs Bescond lors du relais mixte simple disputé plus tôt dans la journée.

La France, championne olympique de la spécialité, a devancé de 40,6 secondes la Norvège et l'Allemagne d'un peu plus d'une minute.

Il s'agit du 31ème podium pour les Français, hommes et femmes confondus, depuis le début de la saison.