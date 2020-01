Biathlon : Martin Fourcade remporte sa 4ème victoire d'affilée en Coupe du monde

Et de quatre pour Martin Fourcade ! Le Français a remporté dimanche à Ruhpolding en Allemagne, l'épreuve de la poursuite dans le cadre de la Coupe du monde de biathlon. Il s'agit de sa quatrième victoire d'affilée dans la compétition. Invaincu en 2020, le Français de 31 ans consolide ainsi sa première place au classement général de la Coupe du monde.

Le quintuple champion olympique, intouchable depuis le début de l'année en l'absence pour cause de paternité de son grand rival Johannes Boe, tenant du gros globe de cristal, a réussi un magnifique 20/20 au tir pour devancer de 17,6 secondes Fillon-Maillet, auteur de son 5ème podium de l'hiver, et de 46 secondes Christiansen.

Victoire en équipe la veille

Samedi, l'équipe de France de biathlon avait déjà remporté, devant la Norvège et l'Autriche, le relais de Ruhpolding, comptant aussi pour la Coupe du monde. Les Français (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet) ne s'étaient plus imposés en relais depuis le 5 mars 2017.

Ils ont franchi la ligne d'arrivée 1 min 12,2 sec avant la Norvège (Dale, Bjoentegaard, T. Boe, Christiansen). L'Autriche (Landertinger, Eder, Leitner, Eberhard) a fini 3e à 1 min 24,3 sec. Il s'agit d'un coup d'arrêt pour les Norvégiens, qui restaient sur six succès d'affilée en relais.