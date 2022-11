Coupe du monde 2022 : les joueurs allemands se bâillonnent juste avant le match face au Japon

Entrée en matière très politique pour l'Allemagne dans cette Coupe du monde 2022. Quelques instants avant le coup d'envoi de leur premier match de groupes face au Japon - qui s'est d'ailleurs soldé par une défaite surprise (1-2) - les joueurs de la Nationalmannschaft ont posé symboliquement leur main devant la bouche lors de la traditionnelle photo officielle. Un geste visant à dénoncer la décision de la Fifa d'interdire le port du brassard "One Love" sur lequel figure les couleurs LGBTQ+. Sept sélections européennes, dont la France, ont d'ailleurs renoncé à arborer ce brassard.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Du côté de la fédération allemande, cette prise de position de la Fifa est visiblement mal passée. Et les joueurs ont manifesté leur désaccord à travers ce geste effectué de manière ostensible et qui entend pointer du doigt ce qu'ils considèrent comme de la censure.

"Nous avons voulu donner l'exemple des valeurs que nous vivons en équipe nationale : diversité et respect mutuel (...). Il ne s'agit pas d'un message politique : les droits de l'homme ne sont pas négociables. Cela devrait être évident mais malheureusement ce n'est toujours pas le cas. C'est pourquoi ce message est si important pour nous.", a justifié la fédération allemande sur Twitter.

"Nous, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football"

Les questions relatives aux minorités sexuelles revêt un caractère très tabou au Qatar, pays aux mœurs très conservatrices. Un état de fait qui a poussé la fédération internationale à menacer d'un carton jaune chaque capitaine des sélections européennes qui s'aventureraient à porter ce brassard "One Love". "La Fifa nous a forcés à ne pas le porter. On a été obligés car vous ne voulez pas débuter un aussi gros match avec un carton jaune. Mais ça ne change rien, on continue d’assumer notre initiative", avait déclaré lundi le joueur néerlandais Davy Klaassen, après la victoire des Oranje face au Sénégal (0-2).

Côté tricolore, le capitaine Hugo Lloris avait lui préféré "rester dans (son) cadre de joueur". "Nous, ce qu’on nous demande, c’est de jouer au football, de représenter au mieux nos pays sportivement", avait-il déclaré avant la compétition, appelant également à "respecter" la culture qatarie. Un sujet complexe devant lequel l'ensemble des acteurs peinent à accorder leurs violons.