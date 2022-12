Coupe du monde 2022 : la préparation des Bleus avant une confrontation symbolique

Le champion français face au petit poucet marocain. C'est la surprise de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Le rendez-vous est donné ce mercredi soir pour la demi-finale. Un match crucial pour lequel les Bleus se préparent. Après une matinée plutôt tranquille, entre discussions et jeux de cartes, la journée de l'équipe de France devrait être rythmée par un déjeuner rapide, une préparation mentale puis une arrivée au stade une heure et demie avant le match. Didier Deschamps devrait d'ailleurs annoncer la composition de son équipe à ce moment-là.

Confrontation symbolique

La "confrontation est chargée de symboles", selon La Provence. Et le Maroc "a envie d'écrire l'histoire, de mettre l'Afrique sur le toit du monde", clame le sélectionneur franco-marocain des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. "On est peut-être fou, mais c'est bien d'être fou". À la folie marocaine, la France oppose une solide expérience, un état d'esprit irréprochable, un panel de trentenaires fringants avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Olivier Giroud et Raphaël Varane, et une superstar, Mbappé.

L'attaquant du Paris SG est à deux victoires d'entrer dans la légende du football en devenant double champion du monde avant ses 24 ans, comme le Brésilien Pelé en 1962. Mais ce dernier n'avait quasiment pas joué lors de son deuxième Mondial, diminué par une blessure. Mbappé, au contraire, survole la compétition, avec cinq buts en cinq matches (autant que Messi en six rencontres), neuf au total en deux éditions. Le vainqueur du match affrontera l'Argentine en finale dimanche.