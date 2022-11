«Le protocole n'a pas été respecté» : l'utilisation de la VAR épinglée lors de Tunisie-France

La règle de la VAR a-t-elle été respectée lors du match Tunisie-France ? Alors qu'il pensait avoir égalisé au bout du temps additionnel (90+8e minute) face à la Tunisie, Antoine Griezmann a vu son but annulé pour un hors-jeu manifeste... alors que l'arbitre avait déjà sifflé la fin du match.

Invité exceptionnel dans l'émission Europe 1 Sport, Patrick Lhermitte, vice-président de la Commission nationale des arbitres en France, estime que cette décision est plus que litigieuse étant donné que la fin du match était déjà sifflée. Or la règle est pourtant claire, une fois la partie terminée, le match ne peut reprendre.

"On veut sauver l'éthique du sport"

"Il semble que la VAR considère qu'il y a une situation de hors-jeu mais entre-temps, le protocole n'a pas été respecté puisque l'arbitre aurait dû attendre d'avoir le retour VAR pour dire que tout était bon et qu'il pouvait arrêter la rencontre", a expliqué Patrick Lhermite dans Europe 1 Sport.

Et pour cause, l'arbitre central aurait dû consulter ses assistants avant de prendre une décision hâtive. Une règle qui n'a donc pas été appliquée par Matthew Conger, l'arbitre du match. "On a l'impression qu'il siffle, qu'il a l'information après, puis qu'il revient sur sa décision" pour relancer la partie. "On est dans l'application de la VAR où on veut sauver l'éthique du sport, c'est-à-dire prendre la décision la plus juste", a regretté le vice-président de la Commission nationale des arbitres en France.

Une situation qui n'est pas inédite

Et ce n'est pas la première fois que les fans de football assistent à ce type de fin de match rocambolesque. En octobre dernier, le match opposant l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen (2-2) en Ligue des champions, avait donné lieu à un scénario incroyable.

Après avoir sifflé le coup de sifflet final, l'arbitre du match, Clément Turpin, est revenu sur sa décision et a accordé un penalty aux locaux. Un penalty finalement raté synonyme d'élimination pour les Colchoneros. Des faits de match qui font parler mais qui pourraient donc se reproduire à l'avenir.