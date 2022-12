Coupe du monde 2022 : comment les Bleus abordent-ils la demi-finale France-Maroc ?

Mercredi prochain (20 heures), les Bleus affrontent le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À peine remis des émotions de samedi dernier et de cette victoire face à l'Angleterre (2-1), les Français doivent déjà se reconcentrer. Cela fait quatre semaines maintenant que les hommes de Didier Deschamps sont au Mondial. Cinq matches joués déjà, dont les deux derniers à très haute intensité. Mais les champions du monde en titre en ont encore sous le pied, comme le confiait Adrien Rabiot après la rencontre face aux Anglais.

"Un quart de finale avec beaucoup d'intensité et d'engagement. On a vraiment tout donné sur le terrain, ce sont des émotions incroyables. On commence à avoir de la fatigue des deux côtés mais c'est comme ça. La compétition est longue, il faudra tenir et continuer pour aller chercher la place en finale", a déclaré le milieu de terrain des Bleus.

"Ce n'est pas un hasard"

Dimanche, les hommes de Didier Deschamps se sont donc reposés en famille et entre amis. Tout le monde va bien à la différence du Maroc qui se fait pas mal de soucis pour quelques uns de ses joueurs. Les proches des Bleus étaient également présents pour un petit entraînement à huis clos au stade Jassim-bin-Hamad. La préparation de cette demi-finale se poursuit ce lundi avec une séance d'entraînement prévue à 16 heures. Si sur le papier, les tricolores semblent favoris, il faudra tout de même se méfier des Lions de l'Atlas.

Pour Wendie Renard, consultante d'Europe 1, le Maroc n'a pas volé cette place en demi-finale. "Ce n'est pas un hasard. Tout au long de leurs rencontres, on a pu se rendre compte de la qualité de leur jeu. Les Marocains sont disciplinés, courageux et donnent le maximum. Et puis techniquement, ils sont assez justes et propres", alerte l'internationale française.

"Il faut respecter le Maroc"

La joueuse de l'Olympique Lyonnais prévient que cette rencontre sera difficile à jouer pour les Français. "Ce sont des joueurs qui se connaissent bien. Il y a des amis qui vont devoir s'affronter comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Ce sera un match compliqué, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut respecter le Maroc qui mérite d'être à ce niveau là. Cette équipe a fait les choses correctement pour arriver dans le dernier carré. C'est une formation qui encaisse très peu de buts mais il reste deux matches donc il faut tout donner pour passer", précise Wendie Renard.