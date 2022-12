Coupe du monde 2022 : absent de l'entraînement jeudi, Lionel Messi peut-il manquer la finale ?

Si la France compte son lot de joueurs "préservés" et absents de l'entraînement ce vendredi, c'est également le cas du côté de l'Argentine. Et pas pour n'importe quel joueur : ce jeudi, le petit génie de l'Albiceleste, Lionel Messi, ne s'est pas entraîné avec ses partenaires à trois jours de la finale de la Coupe du monde 2022 face aux Bleus dimanche. Une absence qui a de quoi faire trembler les très nombreux fans de l'Argentine qui, en plus d'espérer décrocher une troisième étoile de champion du monde, rêvent de voir leur meilleur joueur récompensé par un titre mondial, à l'image de l'icône Diego Maradona en 1986.

Une gêne aux ischios de la jambe gauche

Auteur d'une performance de haute volée mardi en demi-finale contre la Croatie (3-0), Lionel Messi, buteur sur penalty et passeur décisif sur le troisième but, n'a pas pris part à l'entraînement jeudi, selon les médias argentins. L'attaquant de 35 ans ressentirait une gêne aux ischios de la jambe gauche, mais il aurait souhaité se préserver lui aussi avant la finale, souligne RMC. Qui rapporte que la presse du pays reste confiante quant à la participation de l'attaquant star de l'Albiceleste à la finale du Mondial dimanche à 16 heures.

À cette occasion, Leo Messi devrait écrire une nouvelle page de l'histoire du football : avec un 26e match en Coupe du monde dans sa carrière ce dimanche, l'Argentin dépassera le record détenu alors par l'Allemand Lothar Matthaüs. L'attaquant du Paris Saint-Germain disputera également sa deuxième finale d'un mondial, après celle perdue face à l'Allemagne en 2014 (1-0). Il aura à cœur de rentrer un peu plus dans le cœur des fans, qui n'attendent que de le voir soulever le trophée le plus prestigieux de la planète foot.