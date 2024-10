Coupe de l'America : Team New Zealand décroche le trophée pour la 3e fois de suite

Partis avec une très légère avance sur le voilier volant du défi britannique, les "Kiwis" ont réalisé une manche parfaite sous le soleil espagnol, terminant avec 37 secondes d'avance pour glaner le point qui leur manquait.

Un palmarès impressionnant

"C'est un sentiment incroyable. Je suis très fier de la façon dont l'équipe a navigué aujourd'hui", a exulté le barreur Peter Burling, qui affiche désormais, à 33 ans, trois Coupes de l'America et une médaille d'or olympique sur son palmarès grandissant.

En 2017, il devenait le plus jeune barreur de l'histoire à remporter l'aiguière d'argent, trophée créé en 1851. Sept ans plus tard, il a permis à la Nouvelle-Zélande de devenir le premier pays à remporter la Coupe à trois reprises depuis les États-Unis (1987, 1988, 1992).

Une compétition intense

"Bravo à eux. Ils pourraient bien être la meilleure équipe de tous les temps", les a félicités le barreur d'Ineos Britannia, Ben Ainslie, quadruple médaillé d'or olympique.

Lors de ce match intense qui a duré une semaine, les hommes d'Ainslie ont d'abord été pris de court par le véloce AC75 néo-zélandais, perdant les quatre premières régates en raison de départs moins réussis.

L'avenir pour Ineos Britannia

Les Britanniques, qui n'étaient plus apparus en finale depuis 1964, ont su relever la tête mercredi, revenant à 4-2, mais ont laissé filer les trois manches suivantes, faute de solution efficace face à la navigation des Kiwis.

"Ce n'est pas la fin pour nous. On se rapproche à chaque fois. On va continuer et essayer de la ramener à la maison la prochaine fois", a promis Ben Ainslie