Coupe de France : Versailles sous les feux des projecteurs

C'est un match dans des conditions uniques que vont disputer les joueurs du club de football FC Versailles. Ce samedi, ses joueurs disputeront les 8ème de finale de la Coupe de France à Toulouse, en Haute-Garonne et non pas à domicile. La raison ? Une règle stipule qu'aucune source de lumière ne doit être visible depuis la chambre du Roi Louis XVI. Le Stade Montbauron étant situé dans un rayon de moins de 5 km, impossible d'y installer des éclairages. D'où l'inversion de la rencontre, au grand dam du milieu de terrain Melvyn Vieira.

"On en veut un peu à l'histoire de la France", a déclaré Melvyn Vieira, milieu de terrain FC Versailles, club qui compte 1100 licenciés. "Après, il y a un truc en fait, de se dire qu'ils ont inversé le match. On peut faire quelque chose d'encore plus grand, alors que personne ne nous attend. Ils ont leur repère, c'est leur stade. On peut aller faire quelque chose là-bas et rendre la chose encore plus belle."

Une ascension pour le club des Yvelines

Le leader du groupe A de Nationale 2 vit déjà une aventure historique. Il s'agit de son premier 8e de finale de Coupe de France dans la vie du club, et qui aura lieu face au Toulouse FC . Une belle ascension pour Versailles, qui a vu arriver de nouveaux investisseurs en novembre, avec l'ambition de monter en National (la 3e division française) dès la fin de cette saison. C'est à ce moment que Jean-Luc Arribart a été nommé directeur général du club. "Au tour précédent, nous avons déjà joué à domicile grâce à une dérogation de la FFF", a relaté ce dernier. "A partir du moment où on ne peut plus continuer l'aventure à Montbauron, la fête est gâchée pour nous. Quand on a su qu'on ne pouvait pas recevoir à Montbauron, on s'est dit qu'il fallait trouver la moins mauvaise des mauvaises solutions. On a regardé toutes les hypothèses possibles autour de Versailles, et finalement, il n'y avait rien de satisfaisant. Et on a décidé d'inverser l'ordre de la rencontre."

Ce match est une récompense pour l'entraineur Youssef Chibhi, présent depuis 2014. C'est lui qui a la mission de préparer l'équipe pour cet évènement. "Ce qui est important, c'est qu'ils puissent aussi savourer ce moment, qu'ils puissent voir que c'est un évènement, mais qui ne soit pas un match qui les inhibe", relativise Youssef Chibhi, entraîneur du FC Versailles. "Mais j'ai gardé un groupe plutôt mûr. Ils sont assez lucides et intelligents, pour ne pas s'éloigner des objectifs, notamment l'objectif principal qui est celui du championnat. Même si on va tout faire pour que cette parenthèse enchantée puisse se poursuivre."

Et Versailles pourra tout de même compter sur la présence à Toulouse de plusieurs dizaines de supporters, partis depuis 5h30 ce matin en car pour un périple de près de 700 km.