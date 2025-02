Coupe de France : les supporters du Stade Briochin attendent avec impatience la rencontre avec le PSG

C'est le petit poucet de cette Coupe de France. Le Stade Briochin, club amateur de N2, rencontre le PSG. Un événement que toute la ville de Saint-Brieuc vit comme un moment historique depuis la qualification. Reportage dans un atelier de sérigraphie à Etables-sur-Mer, près de Saint-Brieuc, où il a fallu imprimer en urgence des milliers de t-shirts à l'effigie du club.

La magie de la Coupe de France. Le Stade Briochin, le petit poucet de cette édition, affronte le Paris Saint-Germain en quart de finale. Une rencontre qui se déroulera au Roazhon Park, à Rennes, le stade de Saint-Brieuc étant trop petit. Sur place, on ne vit plus que pour ça depuis trois semaines. Il a même fallu imprimer en urgence des milliers de t-shirts aux couleurs du club.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Comme le délai est hyper court, là, tu ne peux faire que des choses locales"

"Alors donc, ça, c'est le griffon et le blason du club, il ne faut pas que je touche, ce n'est pas sec". Peinture encore fraîche sur les t-shirts à l'effigie du Stade Briochin. Un griffon bleu et jaune, fierté de ce fan club, totalement novice dans l'organisation des grands soirs, mais fort d'une énergie débordante.

À lire aussi Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les quarts de finale ?

"Comme le délai est hyper court, là, tu ne peux faire que des choses locales : dessinateur local, t-shirt local. L'association a été créée au lendemain du match. La préfecture l'a enregistrée en urgence aussi". Depuis, tout Saint-Brieuc vit la Coupe de France et veut aussi donner de la voix version locale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Évidemment que j'y serai au match ! Comment ne pas y être, quelle question !", confie ce supporter. "On surnomme ce match 'le match du siècle'. Il y a un hymne local que Jean-Louis va chanter : 'Rentre chez toi, ta mère t'a fait des crêpes, ta mère t'a fait des crêpes et aussi des galettes. Rentre chez toi, ta mère t'a fait des crêpes, ta mère t'a fait des crêpes et aussi des galettes'", chante-t-il.

En tout cas, ce soir, ce sera galette-saucisse pour les 20.000 supporters de Saint-Brieuc.