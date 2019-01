Coupe de France : le PSG en 16èmes de finale en éliminant les amateurs de Pontivy (4-0)

Sans trembler ni forcer son talent, le PSG, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France en éliminant 4 à 0 les amateurs de la GSI Pontivy (N3, 5ème division) dimanche à Lorient.

But contre son camp de Pontivy. Les Neymar, Kylian Mbappé et Thiago Silva étaient bien sur la pelouse mais n'ont d'abord pas montré grand chose : le PSG a ouvert le score sur un but... contre son camp du Breton Sylvain Julé (24e). Puis, le club de la capitale a tranquillement haussé le ton, et Neymar (70e), Kylian Mbappé, sur penalty (77e), et Julian Draxler (87e) ont corsé l'addition.

Des clubs de L1 déjà éliminés. Le PSG connaîtra son adversaire en 16èmes de finale au tirage au sort lundi soir. Mais l'essentiel est déjà là pour le quadruple tenant du titre : ne pas rejoindre l'OM et les autres cancres de première division, comme Bordeaux, tombé dimanche contre une Ligue 2, Le Havre (1-0), tandis que Montpellier, Nîmes et Angers avaient déjà fait leurs valises samedi face à des "petits".