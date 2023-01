Concurrence avec Amazon, nouvelle émission : Delphine Ernotte dévoile la stratégie de France TV pour le sport

Roland-Garros, Tour de France, Coupe de France... Les événements sportifs ne manquent pas sur les chaînes de France Télévisions. Mais l'arrivée de nouvelles plateformes sur le marché des droits de diffusion pourrait mettre progressivement fin à cette relation privilégiée. Invitée exceptionnelle des Décideurs du Sport au micro de Jacques Vendroux dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Delphine Ernotte a évoqué ce défi auquel sera confronté France Télévisions dans les prochaines années.

"Mon objectif, ce n'est pas de faire la compétition avec TF1 et M6, c'est de ne pas privatiser le sport, de ne pas faire qu'il faille payer pour regarder du sport à la télévision", a déclaré Delphine Ernotte dans Europe 1 Sport. Pour la présidente du groupe France TV, les principaux concurrents sont les nouvelles plateformes de diffusion venues tout droit des États-Unis : "Est-ce que nous sommes capables de résister aux moyens financiers assez considérables de concurrents comme Amazon, comme peut-être Netflix un jour, de ces grandes plateformes américaines qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des chaînes nationales privées ou public", s'est interrogée le patronne du service public audiovisuel.

Incertitude pour Roland-Garros

France Télévisions détient actuellement une multitude de droits TV en matière sportive. Le Tour de France, le Tournoi des VI Nations ou encore les championnats du monde de natation. Mais certains contrats arrivent à terme, comme pour Roland-Garros. France TV pourrait ne plus être le diffuseur officiel dès 2024. Un appel d'offre doit être passé cette année. La balle n'est donc plus dans le camp du service public. Ce serait une fin tragique puisque cela fait 30 ans que France Télévisions diffuse les matches de la quinzaine.

"J'aimerais qu'on continue à être ce partenaire loyal et fidèle pour nos compatriotes", avance Delphine Ernotte. "Maintenant, ça ne m'appartient pas, le sujet va être sur la table cette année et j'espère que la Fédération française de tennis tiendra compte de cette longue amitié, de ce travail en commun, de ces liens aussi humains et tissés au plus près du terrain", a-t-elle soupiré dans Europe 1 Sport, avant d'ajouter : "On va discuter avec eux et puis, après tout, le choix leur revient in fine."

Pour les JO, "on a gagné"

Mais la présidente de France Télévisions a tout de même tenu à souligner la bonne nouvelle quant aux Jeux olympiques. En effet, le service public télévisuel retransmettra les JO, d'été et d'hiver, jusqu'en 2032. "C'est la bonne nouvelle de cette semaine. En tant qu'union des services publics européens, on est revenu dans le jeu, c'est-à-dire que depuis dix ans, on était absent de ces grands deals, de grands droits sportifs et les JO sont des droits absolument fondamentaux pour les services publics en Europe", s'est réjouit celle qui milite pour rendre le sport accessible à tous.

"On a gagné", s'est même exclamée Delphine Ernotte qui aura encore bien d'autres batailles à mener comme le Tour de France dans les années à venir. Pour celle qui a pris la tête de France TV en 2015, le combat est "de donner accès gratuitement, où qu'on soit en France, à ces grands événements qui nous rassemblent et qui font, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, qu'on vibre ensemble, qu'on a des émotions positives ensemble et qu'on se sent faire partie d'une communauté plus large." "Ces sentiments d'union positifs nous font tous du bien", a fini par conclure cette dernière.

Nouvelle quotidienne

Inclue dans cette nouvelle stratégie et en amont des Jeux olympiques de Paris 2024, Delphine Ernotte a confirmé la création d'une nouvelle émission quotidienne sur le sport. Cette émission consacrée aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sera diffusée chaque soir sur France 3, à 20 heures, dès cette année à partir de fin janvier.

#RentréeFTV | @DelphineErnotte : "Nous allons faire de #Paris2024 une grande fête pour tous les Français, avec notamment ⤵



• Une émission quotidienne sur @France3tv dès 2023

• Des opérations de terrain partout en France

• Une expérience dans le #métaverse" pic.twitter.com/msTLUJFtgV — France Télévisions (@Francetele) July 6, 2022

"Nous souhaitons toucher tous les publics : enfants, parents et retraités. Le sport concerne tout le monde et c'est ce que nous voulons transmettre comme message" avec cette nouvelle quotidienne. France Télévisions aborde ainsi l'année 2023 avec ambition et semble prêt à relever le défi de la concurrence face aux géants américains.