Championnats du monde de ski : un dimanche de fête pour Clément Noël en slalom ?

Pour l’heure, à ces championnats du monde à domicile, les quatrièmes de son histoire, la France doit ses médailles à un seul homme : Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel a été titré en combiné la semaine dernière sur le combiné et bronzé en Super-G. Le slalomeur Clément Noël fera-t-il comme aux Jeux olympiques de Pékin, sortir de sa boîte le jour J pour le slalom masculin, la dernière épreuve de la compétition coorganisée par Courchevel et Méribel ?

Ce qui est certain, c’est que le Vosgien est le seul Français, garçons et filles, et toutes disciplines confondues, à avoir remporté une épreuve de Coupe du monde cette saison, fin janvier à Schladming en Autriche. Voici pour le côté qui sourit. En revanche côté grimace, il a abandonné quatre courses cet hiver.

Retrouver l’état d’esprit de Pékin

Mais il y a un an, avant son sacre olympique, Clément Noël n’était pas dans une meilleure situation sportive : "L’état d’esprit que j’avais trouvé à Pékin, c’était d’oser, de prendre des risques. Les courses que j’avais faites avant ne m’avaient pas forcément mis en confiance, par contre à l’entraînement je skiais bien et je m’étais dit qu'il y avait une opportunité à saisir, et qu'il allait falloir prendre des risques".

Clément Noël ajoute : "Là, c’est un peu pareil (…) Il faut que vraiment je me mette dans cet état d’esprit". En somme, ce sera quitte ou double pour Clément Noël. Quant à Alexis Pinturault, il disputera le dernier slalom mondial de sa carrière, lui qui veut s’orienter davantage sur les disciplines de vitesse.