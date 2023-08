Le FC Sochaux et ses supporters peuvent enfin souffler. Le club doubien, au bord de la faillite et du dépôt de bilan, est officiellement tiré d'affaire et évoluera en National 1 la saison prochaine. Après l'avis favorable rendu par la DNCG ce jeudi, le comité exécutif de la FFF a confirmé le maintien du club, comme l'a confirmé le président Jean-Claude Plessis au micro d'Europe 1.

>> Plus d'informations à suivre