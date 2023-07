«Ce sont les usagers qui trinquent» : la rénovation des transports pour les JO exaspère les franciliens

La galère pour se rendre au travail. C'est le quotidien de Pauline. Depuis quelques jours, la station, à côté de chez elle, est fermée pour presque trois semaines. Alors pas le choix, il faut marcher jusqu'au prochain arrêt, à plus d'un kilomètre. "C'est 20 à 30 minutes en plus de trajets", constate-t-elle.

15 millions de visiteurs attendus en Île-de-France

Si elle entend la nécessité de rénover le réseau, elle ne comprend pas que tout se fasse dans la précipitation. "On n'anticipe rien du tout, mais c'est typique de la RATP où on fait tout au dernier moment et ce sont les usagers qui trinquent", souffle Pauline.

Des travaux dans l'urgence sur lesquels Florence, qui retrouve sa ligne de métro après deux semaines de fermeture, a tout de même des doutes. "Je pense qu'ils se dépêchent de mettre les lignes en état pour les Jeux olympiques, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas pour les usagers. Ils voient que les problèmes au quotidien, c'est compliqué", témoigne l'habituée du métropolitain.

Un avis dont se défend Île-de-France Mobilités. "Depuis quelques années, les travaux ont fortement augmenté sur le réseau francilien, étant donné les objectifs très forts de régénération pour avoir la bonne desserte du territoire durant l'été prochain", souligne Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'Île-de-France Mobilités. Au total, ce sont plus de 15 millions de visiteurs devraient affluer en Île-de-France à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques.