JO-2024 : la RATP a sécurisé ses approvisionnements en câbles pour la ligne 14

"À moins d'un an de l'échéance, les engagements pris par Nexans sont tenus. (...) Aujourd'hui, je pense que la partie câbles de la construction de cette ligne 14 sera au rendez-vous", a déclaré M. Castex, estimant toutefois que "quelques efforts" étaient encore nécessaires de la part de son principal fournisseur.

"On ne fait pas d'extension de lignes de métro sans câble. Le câble transporte l'électricité et c'est donc un des composants majeurs de la réussite des chantiers. (...) Et en particulier nous avons des exigences très fortes en vue des Jeux olympiques et paralympiques", a ajouté l'ancien Premier Ministre.

Ouverture au public en juin 2024

La ligne 14, qui reliera l'aéroport d'Orly à la station Saint-Denis-Pleyel, près du Stade de France, doit ouvrir au public en juin 2024, un peu moins de deux mois avant les Jeux Olympiques. Au total, la RATP a besoin de 6.000 km de câbles électriques, fournis par Nexans et le câblier italien Prysmian, pour réaliser notamment des travaux de modernisation et les prolongements des lignes 11 et 14.

La fourniture de câbles électriques, perturbée par la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnements en cuivre et dans une moindre mesure en silicone, avait atteint "un point critique" et "risquait de compromettre" l'objectif des JO-2024, a indiqué Jean Castex. Pour le président de Nexans, Jean Mouton, la principale difficulté rencontrée par son entreprise été la pénurie mondiale de cuivre.

"C'est une problématique de développement des marchés d'électrification au plan mondial. On était sur une dizaine de millions de tonnes de cuivre il y a 20 ans. Maintenant, on est à 20 ou 25 millions. (...) Les mines ne sont pas capables de fournir", a-t-il insisté.

Pour réussir à approvisionner les chantiers parisiens, le câblier a précisé avoir dû prioriser la RATP parmi ses clients et réorganiser sa production, en ouvrant son usine de Mehun-sur-Yèvre (162 salariés) les week-ends notamment.