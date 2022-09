«Ça va être touchant» : à Londres, des supporters de Federer prêts à lui dire au revoir

Un mélange d'excitation et de mélancolie s'empare de chaque fan, à la seule évocation du nom de Roger Federer. La légende du tennis suisse joue ce vendredi soir à Londres le dernier match de sa longue et riche carrière aux côtés de son éternel rival, Rafael Nadal, dans le cadre de "sa" Laver Cup. De nombreux fans du joueur aux vingt titres en Grand Chelem ont fait le déplacement, à l'image de Masha qui est venue des États-Unis pour voir son idole.

"J'ai acheté mes billets six mois avant que Roger Federer annonce sa retraite", dit-elle au micro d'Europe 1, alors que certaines places se sont revendues aux alentours des 60.000 euros ces derniers jours.

"C'est beaucoup, beaucoup d'émotion"

"Je me sens tellement privilégiée d’être ici pour le voir jouer encore une fois, mais cela me rend triste de savoir que je ne le reverrai plus jamais sur un court", confie cette supportrice américaine. Une émotion partagée par Philippe, venu de Biarritz avec des amis fans comme lui de Roger Federer. "On espérait le voir, déjà parce qu'il était en arrêt. Et là, effectivement, on sait que c'est sa dernière. C'est beaucoup, beaucoup d'émotion", partage le Français, qui va donc faire partie des 20.000 chanceux à assister au match de double entre les deux légendes du tennis et les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe.

Des larmes sur et en dehors du court

Des larmes risquent donc de couler vendredi soir à la O2 Arena de Londres pour le dernier match du joueur suisse. Des pleurs, sur et en dehors du court. Lynne, une Québécoise, peine déjà à retenir les siens. "C'est l'un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de tous les temps", estime-t-elle auprès d'Europe 1. "Je pense que ça va être touchant de voir ça et j'espère que ça va être un grand match aussi."

Certains supporters étaient prêts à débourser encore ce vendredi un fortune sur le marché noir pour voir le maestro jouer. Et l'acclamer, comme l'ont fait les spectateurs présents pour la session de jour de la première journée de Laver Cup, au moment de la présentation des équipes Europe et Monde.