Biathlon : Martin Fourcade vers un sixième titre olympique après le rejet de l'appel d'Evgeny Ustyugov

Le biathlète français Martin Fourcade s'est rapproché d'un sixième titre olympique après le rejet par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de l'appel du Russe Evgeny Ustyugov contre sa sanction pour dopage, a indiqué la Fédération internationale de biathlon (IBU) mardi. Médaillé d'or de la mass start devant Fourcade en 2010 à Vancouver, Ustyugov avait fait appel fin 2020 de la décision du TAS, qui lui infligeait quatre ans de suspension et l'annulation de l'ensemble de ses résultats obtenus entre le 24 janvier 2010 et la fin de sa carrière, quatre ans plus tard.

Deux nouvelles médailles olympiques

Cette sanction avait notamment pour effet de le priver de deux médailles olympiques gagnées aux Jeux de Vancouver en 2010, le bronze partagé avec le relais masculin russe s'ajoutant à l'or de la mass start. "La chambre d'appel du TAS a confirmé les conclusions de la chambre antidopage du TAS, qui avait établi que Evgeny Ustyugov avait commis une violation de la réglementation antidopage sur la base d'anomalies identifiées dans le passeport biologique de l'athlète", écrit l'IBU.

Mais, en dernier recours, l'ex-biathlète russe "peut faire appel de cette décision devant le tribunal fédéral suisse", exclusivement sur des "motifs procéduraux limités", précise la fédération internationale.

Fourcade, sportif français le plus titré aux JO

Si sa sanction était définitivement confirmée, elle devrait offrir des années plus tard à Fourcade un titre olympique de plus, le sixième de sa carrière achevée en 2020. Il ferait de la star française du biathlon, qui a fait entendre sa voix contre le dopage avec constance, le sportif français le plus titré de l'histoire aux JO, devant Teddy Riner (5). Fourcade, 36 ans, devenu membre du Comité international olympique (CIO) en 2022, brigue actuellement la présidence du futur comité d'organisation des JO-2030 attribué aux Alpes françaises.