Biathlon : 12e titre mondial individuel pour Johannes Boe, nouveau record

Le biathlète norvégien Johannes Boe a remporté sa 12e médaille d'or individuelle ce dimanche à Lenzerheide en Suisse, devenant champion du monde de poursuite. Cette victoire fait de lui le biathlète le plus titré aux Mondiaux en comptant un total de 22 titres mondiaux, dont dix médailles d'or décrochées en relais.

Le Norvégien Johannes Boe est devenu champion du monde de poursuite (12,5 km) dimanche à Lenzerheide en Suisse, au lendemain de son sacre en sprint (10 km), une 12e médaille d'or individuelle qui fait de lui le biathlète le plus titré aux Mondiaux.

Auteur d'un 18/20 sur le pas de tir, Johannes Boe a parfaitement géré sa trentaine de secondes d'avance au départ sur le reste de ses poursuivants, pour s'imposer devant l'Américain Campbell Wright, déjà en argent en sprint, et le Français Éric Perrot, remonté de la 15e à la 3e place, grâce à un 19/20 derrière la carabine.

Un total de 22 titres mondiaux

Dans la station des Grisons suisses à 1.400 mètres d'altitude, Johannes Boe a amélioré la meilleure marque de 11 titres individuels, co-détenue jusqu'ici par son compatriote Ole Einar Björndalen et le Français Martin Fourcade.

A 31 ans, Boe continue ainsi d'écrire sa légende, lui qui compte au total 22 titres mondiaux en prenant en compte les dix médailles d'or décrochées en relais (trois en relais masculin, quatre en mixte et trois en mixte simple), là aussi la meilleure marque au palmarès.

Samedi, il avait amélioré le précédent record de Björndalen (21), qui s'est arrêté en mars 2018, alors que le relais mixte simple est apparu au programme des Mondiaux en 2019.

Johannes mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison

Avec 90 succès individuels au cours de sa carrière (Coupe du monde, Championnats du monde et Jeux olympiques), il se rapproche à cinq victoires du record absolu de Björndalen (95), alors qu'il reste deux courses en solo aux Mondiaux (individuel 20 km et mass start 15 km) et sept en Coupe du monde.

Quintuple champion olympique entre 2018 et 2022, Johannes Boe a annoncé mi-janvier qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, lors de la dernière étape de Coupe du monde chez lui à Oslo sur le site du Holmenkollen, le temple du ski nordique.

"Je pense que le moment est venu de donner la priorité à ma famille. Je devais continuer une année de plus mais la participation aux Jeux olympiques exige encore plus, y compris pour ceux qui m'entourent", avait-il commenté il y a un mois.