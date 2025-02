Biathlon : Johannes Boe décroche en sprint un 21e titre de champion du monde, Fillon Maillet 3e

Le biathlète norvégien Johannes Boe a remporté un 21e titre mondial, dans l'épreuve du sprint de 10 km samedi à Lenzerheide en Suisse, en terminant devant l'Américain Campbell Wright et le Français Quentin Fillon Maillet. Il établit un nouveau record avec un sacre de plus que son compatriote Ole Einar Björndalen.

Le biathlète norvégien Johannes Boe est devenu champion du monde de sprint (10 km), samedi à Lenzerheide en Suisse, un 21e titre mondial qui lui permet d'établir un nouveau record avec un sacre de plus que son compatriote Ole Einar Björndalen.

Grâce à un sans-faute sur le pas de tir (10/10), Johannes Boe a devancé l'Américain Campbell Wright de 28 secondes et le Français Quentin Fillon Maillet de 37 secondes (un tour de pénalité). A 31 ans, Boe dispute ses derniers Championnats du monde et prendra sa retraite à la fin de la saison.

Johannes Boe devient le biathlète le plus titré des Mondiaux

Il s'agit du quatrième titre mondial en sprint pour Johannes Boe après 2015, 2019 et 2023. En solo, il remporte son 11e titre mondial, autant que Björndalen et le Français Martin Fourcade.

Il aura l'occasion dès dimanche de décrocher un 12e titre individuel record avec la poursuite, avec une confortable avance d'une trentaine de secondes sur ses poursuivant.

En prenant en compte les dix titres cumulés dans les différents relais (trois en masculin, quatre en mixte et trois en mixte simple), le Norvégien devient le biathlète le plus titré des Mondiaux. A la différence près que le relais mixte est apparu au programme des Mondiaux en 2005, et le relais mixte simple en 2019, alors que Björndalen s'est arrêté en mars 2018.

Un athlète "extrêmement talentueux"

"Quelle course, décrocher le 21e titre mondial, c'est écrire l'histoire de ce sport. C'est un beau jour pour le biathlon", a réagi Boe au micro de la télévision allemande ZDF, rendant hommage à Björndalen : "Son nom est une légende de la discipline".

Celui-ci a salué la performance. "Ce n'est pas si grave, je m'y étais un peu attendu. Cet athlète est incroyable. C'est une légende. Sous pression, il est incroyable. Il est extrêmement talentueux, pas seulement physiquement, mais également mentalement", a dit Björndalen à la ZDF.

Quintuple champion olympique entre 2018 et 2022, Johannes Boe a annoncé mi-janvier qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, lors de la dernière étape de Coupe du monde chez lui à Oslo sur le site du Holmenkollen, le temple du ski nordique.

"Je pense que le moment est venu de donner la priorité à ma famille. Je devais continuer une année de plus mais la participation aux Jeux olympiques exige encore plus, y compris pour ceux qui m'entourent", avait-il commenté il y a un mois.