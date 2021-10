Mort de Bernard Tapie : le Vélodrome s'apprête à rendre un dernier hommage au "boss"

Ce dimanche soir aura lieu le premier match de l'OM au Stade Vélodrome depuis la mort de Bernard Tapie. Pour la 10e journée de Ligue 1, le club phocéen reçoit Lorient. Pour l'occasion, on devrait frôler, voire dépasser les 60.000 spectateurs. Les supporters marseillais tiennent à rendre un hommage spectaculaire à celui qui fut leur "boss" et qui leur a ramené la coupe aux grandes oreilles en 1993.

"J'en ai pleuré"

Deux semaines déjà ont passé depuis son décès. Mais à l'image de Mathieu, les supporteurs de l'OM pensent toujours à leur ancien président. "J'en ai pleuré pendant longtemps. Je suis émotif sur Tapie et tous les Marseillais, je pense, aussi", explique-t-il.

Le site officiel de l'OM promet "un grand hommage". Un immense portrait de Bernard Tapie couvrira le rond central sur la pelouse. Les joueurs porteront à l'échauffement un tee-shirt commémoratif. La famille et les proches de l'ex-président du club seront là. Les tribunes, elles, seront ferventes comme rarement... ou comme toujours, assure Mathieu des tribunes. Fervente comme rarement ou comme toujours, assure Matthieu. "Le tifo est énorme. Je pense que les supporters, le côté Nord et côté Sud vont mettre l'ambiance, ils vont envoyer. Et puis même les applaudissements, les chants, comme d'habitude, comme on sait le faire à Marseille. Voilà le feu qu'on va mettre pour lui rendre hommage".

Les associations de supporters travaillent depuis des jours sur des animations à la hauteur de leur reconnaissance pour le vainqueur de la Ligue des champions. Reste aux joueurs à honorer l'événement de la meilleure des manières. Cela fait quatre matchs que l'OM n'a pas gagné. Et ça, Bernard Tapie n'appréciait pas du tout.