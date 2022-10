NBA : les matchs de Victor Wembanyama et Boulogne-Levallois diffusés... aux États-Unis !

C'est une première mondiale, et une preuve de plus que la "Wembamania" s'empare des États-Unis. Victor Wembanyama, basketteur français, continue de faire tourner la tête des Américains à seulement 18 ans. Le prodige de 2,21 mètres emporte tout sur son passage. Annoncée comme étant la future star de la NBA, le championnat de basket américain, la jeune pépite n'en finit plus d'attirer l'attention. A tel point que les Américains viennent de racheter les droits TV de son équipe, Boulogne-Levallois, une première.

Un coup de projecteur pour le basket français

Dès ce samedi 29 octobre, la rencontre entre Levallois et Bourg-en-Bresse, dans le cadre de la 7e journée de Betclic Élite, l'équivalent de la Ligue 1 de la balle orange, sera diffusée dans tous les États-Unis, sur l'application de la NBA. Une seule raison pour expliquer l'intérêt des Américains : Victor Wembanyama. Déjà dans le viseur des spécialistes, le Français a confirmé cela lors de sa prestation majuscule à Las Vegas au début du mois d'octobre. Les 4 et 6 octobre derniers, face à l'équipe Ignite de G-League (la Ligue 2 du basket chez l'oncle Sam), Victor Wembanyama a offert deux performances de haut vol en signant une feuille de match avec respectivement 37 et 36 points. De quoi laisser bouche bée la galaxie NBA.

Un véritable coup de projecteur pour le basket français, surtout que l'an passé le championnat de France n'avait même pas de diffuseur ! L'éclosion de Victor Wembanyama est donc une aubaine sportive mais aussi économique. Si l'intérêt des États-Unis se porte principalement sur la nouvelle pépite que certains voient déjà sur le toit du monde, l'accord ne concerne pas que les matchs de son équipe. La NBA va aussi diffuser le All-Star Game, qui aura lieu le 29 décembre à Paris, la Leaders Cup (17-19 février 2023) et les rencontres de playoffs. Si le montant de cet accord n'est pas encore connu, il devrait cependant rapporter gros à la Ligue nationale de basket. Sans même avoir posé un pied sur un parquet NBA, Victor Wembanyama est donc déjà un ambassadeur du basket tricolore outre-Atlantique.