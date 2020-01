NBA Paris Game : "Les parisiens ont été incroyables", réagit Michael Jordan

REPORTAGE

Un show à l'américaine ! Vendredi soir s'est tenu le premier match de NBA organisé en France à l'AccorHotels Arena de Paris. La salle était comble, malgré certaines places vendues à 300 euros. Et l'ambiance était survoltée. Les favoris, les Milwaukee Bucks ont battu les Charlotte Hornets 116 à 103, dans un match qui restera dans l’histoire. Dès le début, l’hymne américain, chanté a cappella, ainsi que la Marseillaise accompagnée d’une guitare électrique ont mis le public dans une ambiance "Made in USA".

Et quand le speaker a annoncé que le frenchie Nicolas Batum était titulaire, le public s’est enflammé. Son entraîneur James Borrego lui a fait l'honneur de l'aligner dans le cinq de départ, même si le Français traverse une période difficile. Il a fini le match avec 5 points, 6 rebonds et 5 passes.

De nombreux VIP

Le show aura duré 2h30 devant les chanceux en tribune."C’était magnifique, et surtout j’ai adoré. C’était impressionnant et l’ambiance était bonne", commentent Gino et Laura, vêtus aux couleurs de Milwaukee et venus de Nîmes pour l’occasion. Au bord du parquet, dans les sièges "courtside", de nombreux VIP avaient fait le déplacement.

Kylian Mbappé, Neymar et leurs partenaires du PSG Mauro Icardi, Thiago Silva, Marco Verratti et Marquinhos étaient là, le judoka Teddy Riner, le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer ou encore l’astronaute Thomas Pasquet. Plusieurs anciens basketteurs étaient aussi présents comme Tony Parker ou encore Michael Jordan, patron des Hornets. "Les parisiens ont été incroyables", a réagi la légende du basket. "Tout a été super. On a hâte de revenir."

La NBA sait que le marché français est particulièrement porteur. Deux équipes reviendront s'affronter en janvier prochain : le contrat est déjà signé.