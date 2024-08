Basket-JO : France-États-Unis, un défi de taille pour les basketteuses française en finale du tournoi olympique

C'est un défi de taille qui se présente face aux Bleues. L'équipe de France féminine de basket va affronter les États-Unis en finale. Et ce défi tient en un seul chiffre : 60. C'est le nombre de victoires de suite de la Team USA sur le tournoi olympique féminin.

Aucune défaite aux JO pour la Team USA depuis 1992

Les Américaines qui briguent une huitième couronne consécutive, alors autant vous dire que la tâche s'annonce difficile pour les Bleues, face à un pays qui n'a plus perdu une rencontre olympique depuis les Jeux de Barcelone 1992. Mais on a forcément envie d'y croire, notamment après la belle prestation des Françaises en demi-finale contre la Belgique, championne d'Europe en titre.

En plus d'un public bouillant, il faudra un match parfait avec une défense solide et la paire Gabby Williams-Marine Johannès pour mettre le feu. L'équipe de France n'a jamais goûté à l'or olympique. La meilleure performance française chez les filles remonte à 2012 avec une médaille d'argent et les Bleues qui n'avaient pas tenu la distance en finale, déjà face à la Team USA.

Il faut espérer en tout cas que les joueuses de Jean-Aimé Toupane qu'elles prendront leur revanche. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h30.