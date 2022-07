Au Castellet, le public est au rendez-vous pour le Grand Prix de France de Formule 1

Le public s'est donné rendez-vous au Castellet où se tient le Grand Prix de France de Formule 1. Le départ aura lieu dimanche à 15 h. On saura ce samedi après-midi qui partira en pole position. Le coup d'envoi de l'événement a été donné ce vendredi. Et les spectateurs sont très nombreux : plus de 200.000 spectateurs sont attendus.

"Un rêve d'enfant"

À l'ombre des pinèdes, François et ses deux garçons de 10 et 16 ans profitent d'un moment de calme pour déjeuner. Car si les moteurs de Formule 1 font beaucoup de bruit, ils mettent aussi des étoiles plein les yeux. C'est leur premier grand prix sur place. "Venir ici, c'est un rêve d'enfant. C'est génial", se réjouit l'adolescent. "On a les tripes qui se serrent quand on voit la vitesse, le freinage. C'est fou", ajoute le père de famille.

La chaleur est étouffante. Alors certains spectateurs, comme Nicolas, profitent d'une autre partie du circuit. "On assiste à notre premier grand prix dans la piscine. Effectivement, c'est assez atypique mais c'est très sympa comme expérience", sourit-il.

Tous sont conscients que cette édition pourrait être la dernière au Castellet. Mais ils ne veulent pas y croire. "Ça fait partie de ces sports où on se dit qu'on a de la chance d'être en France, de pouvoir toucher du doigt une compétition aussi exceptionnelle que la Formule 1 qui en plus, est une compétition ancestrale. J'espère que ça restera au Castellet", souhaite Maxence. Ils sont en tout cas nombreux à profiter du spectacle. Ce week-end, les tribunes seront totalement remplies.