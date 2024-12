Athlétisme : Sifan Hassan et Letsile Tebogo élus «athlètes de l'année» après leurs succès aux JO

Les champions olympiques Letsile Tebogo (200 m) et Sifan Hassan (marathon) ont été nommés "Athlètes de l'année" dimanche soir à Monaco par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), qui a également récompensé quatre autres athlètes qui ont particulièrement brillé aux JO de Paris.

Le Botswanais Tebogo a été récompensé après qu'il est devenu en août le premier sprinter africain sacré champion olympique du 200 m. À Paris, il avait coupé la ligne en 19 sec 46, devant les Américains Kenny Bednarek et le favori Noah Lyles. "Ça veut dire beaucoup pour moi", a réagi Tebogo cité dans un communiqué de World Athletics. "Pas seulement pour mon équipe, mais aussi pour tous les fans qui veulent qu'on gagne pour tout le continent" africain, a-t-il ajouté.

Sifan Hassan : une performance mémorable avec trois médailles en dix jours

Chez les femmes, la Néerlandaise Sifan Hassan a été récompensée pour son enchaînement fou dans la capitale française. En dix jours, elle avait couru deux 5.000 m (série et finale), un 10.000 m et un marathon, et réussi à décrocher trois médailles en trois courses, dont l'or du marathon au terme d'un final resté dans les mémoires, au coude à coude avec la Kenyane recordwoman du monde Tigist Assefa. "Cette récompense-là, je ne pensais pas que j'allais la gagner", a dit Hassan. "Cette année a été folle, tous les athlètes ont été au top."

La fédération internationale d'athlétisme a aussi décidé de récompenser des athlètes ayant particulièrement brillé aux JO, que ce soit sur route, sur piste ou sur les concours. Dans la catégorie "concours", le Suédois Armand Duplantis a été logiquement sacré. Invaincu en 2024, le perchiste a réalisé une saison parfaite avec l'or olympique et un nouveau record du monde à la clé (6,26 m). L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a été élue chez les femmes, après qu'elle a amélioré à 22 ans seulement le vieux record du monde du saut en hauteur (porté à 2,10 m) et qu'elle a décroché elle aussi l'or olympique à Paris.

Outre Tebogo, Sydney McLaughlin-Levrone a été récompensée dans la catégorie "piste". L'Américaine avait réalisé un tour de piste historique dans le Stade de France en battant son propre record du monde du 400 m haies (50.37). Sur route, la Fédération internationale d'athlétisme a également récompensé l'Éthiopien Tamirat Tola, champion olympique du marathon.