Le stade Vélodrome se prépare pour la visite historique du pape à Marseille

Le calendrier est serré pour le stade Vélodrome entre la tenue du match de rugby France-Namibie et la messe papale prévue ce samedi. Entre ces deux événements, moins de deux jours de battement, pour transformer une pelouse en église. Plus de 300 personnes vont être mobilisés pour monter une scène à destination du Pape.

60.000 participants à la messe

Les techniciens auront 36 heures pour bâtir une cathédrale à scène ouverte dès le coup de sifflet final du match France-Namibie. Chaque seconde compte pour cette grande opération : "C'est vraiment une fourmilière qui va se mettre en route. On est concentrés. Dès la nuit après le match, on s'attaquera au gros morceau, le montage de la scène. On va reconfigurer complètement l'arène. Nous avons peu de temps donc nous avons décidé de faire une scène assez simple", explique Martin d'Argenlieu, directeur général du Vélodrome, au micro d'Europe 1.

Le rendu doit tout de même être à la hauteur avec une dimension spirituelle. Le maître de cérémonies en charge de la liturgie, le père Romain Louge, y veille scrupuleusement : "Nous avons prévu une grosse scénographie avec la création de visuels pour que l'on soit dans une église. Une messe dans un stade, c'est surtout les distances qui sont différentes. La scène papale va faire trente mètres sur dix. Elle sera fleurie avec un autel et des statues de la Vierge et de Notre-Dame-de-la-Garde".

60.000 personnes sont attendues pour participer à cette messe.