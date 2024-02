Les dirigeants parisiens se sont réunis en urgence. Objectif, activer les pistes pour permettre au PSG de quitter rapidement le Parc des Princes. Ce ne sera pas le Stade de France qui n'est plus à vendre. Le club parisien envisage désormais de construire une enceinte ultra-moderne de 70.000 places dans une zone de 20 km autour de Paris et accessible en transports.

Montigny-Le-Bretonneux, l'option numéro 1

Le stade du PSG pourrait être construit dans les Yvelines à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, confirme son maire Lorrain Merckaert à Europe 1. "Le PSG m'a contacté. Il y a un terrain suffisamment grand situé au nord de la ville, non loin du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui pourrait accueillir la construction d’un nouveau stade."

Le maire de la ville reste prudent car le terrain est proche d'un site naturel. Lorrain Merckaert se dit favorable à l'arrivée du PSG dans la commune, d'autant qu'elle est bien connectée aux transports, notamment le RER C, précise l'édile de la ville de 33.000 habitants.

Les supporters du PSG attachés au Parc des Princes mais ouvert à un déménagement

Mais les supporters du PSG sont viscéralement attachés au Parc des Princes. Patrick, fan depuis plus de 50 ans du club rouge et bleu et qui tient un bar de supporter dans le 14e arrondissement, en veut beaucoup à la mairie de Paris qui refuse la vente de l'enceinte au club parisien. "On a vibré dans ce stade et c'est honteux de nous mettre à la porte comme ça, Madame Hidalgo est nulle ! Mais pour le PSG, je serai prêt à tout, même à me rendre à plusieurs kilomètres, à Montigny-le-Bretonneux, afin d’assister à une rencontre de mon club de cœur", ajoute ce supporter au micro d’Europe 1.

Un déménagement qui prendra du temps

Patrick et les fans parisiens iront au Parc des Princes ce samedi à 21 heures pour encourager le PSG face à Lille. Le déménagement n'est pas pour tout de suite et pour cause, le club qui loue le Parc des Princes devra résilier son bail qui dure jusqu'en 2043. Mais surtout, il faudra plusieurs années pour construire un stade.