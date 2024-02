PSG : «C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes», affirme son président Nasser Al-Khelaifi

C’est une nouvelle qui va susciter beaucoup de commentaires chez les supporters du PSG. À la sortie du Congrès de l’UEFA, le président du club parisien a répondu à la décision du Conseil de Paris de ne pas vendre le Parc des Princes. Le dirigeant qatari veut maintenant tourner la page et s’installer dans une autre enceinte. "C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes", insiste-t-il.

Le Conseil de Paris a réaffirmé mardi dernier que le Parc des Princes n’était pas à vendre. Pour la maire Anne Hidalgo, "le Parc fait partie du patrimoine des parisiens", il n’est donc pas question de le céder malgré les propositions du club. En revanche, l’assemblée municipale n’est pas contre la modernisation du stade si elle n’implique pas de cession.

Colère de la part du PSG

Le PSG souhaitait agrandir le Parc des Princes pour accroître sa capacité à 60.000 places contre 48.000 actuellement. Les dirigeants qataris étaient prêts à mettre 500 millions d’euros pour réaliser ces travaux, mais à condition de pouvoir acheter l’enceinte.

Selon les informations d’Europe 1, la direction parisienne estime que les choses sont simples désormais et que le vote de la mairie simplifie les choses. Le club considère ne plus avoir d’autre choix que de trouver un nouveau lieu pour jouer ses matches. Le PSG aurait déjà déménagé si la mairie avait indiqué il y a huit ans que le stade était à vendre. Dans l’entourage du président, on estime que Nasser Al-Khelaïfi construit le club pour les 100 prochaines années et pas pour des mandats politiques de six ans comme la mairie.

Et maintenant ?

Les dirigeants du PSG se réunissent pour désormais activer tous les plans de déménagements. Pour le moment, le club parisien détient un bail emphytéotique avec la mairie pour la location du Parc des Princes jusqu’en 2043. Le PSG n’est pas pressé, mais en cas de déménagement avant le terme du contrat, le club devra payer des pénalités à la mairie de Paris, selon un avocat consulté par Europe 1.

Le club parisien étudie plusieurs possibilités mais ce ne sera pas le Stade de France. L’État a indiqué qu’il n’était finalement pas vendeur. Autre solution, la construction d’une nouvelle enceinte, dans un rayon de 20 km autour du Parc des Princes, accessible par le futur métro Grand Paris Express. Déménager à Poissy où il dispose déjà de son centre d’entrainement est peu probable, car il n’y a pas assez de place sur les terrains déjà occupés par le club. En revanche, le département des Yvelines est prêt à aider le PSG à trouver un point de chute.

Construire un nouvel outil ultra-moderne

Les dirigeants qataris ne s’en cachent pas. Ils rêvent d’un outil ultra-moderne, avec un minimum de 70.000 sièges. L’entrée au capital du club d’Arctos à hauteur de 12,5 % devrait aider les responsables parisiens à franchir le pas. Le fonds d’investissement américain qui détient des parts dans de nombreuses franchises américaines de basket-ball, hockey sur glace et de football américain, doit aider le PSG à développer sa stratégie immobilière. À Montigny-le-Bretonneux, on se tient prêt à accueillir le club parisien. La commune détient un terrain proche de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et accessible via le RER C.