Après l'agression d'un joueur de Rodez, le supporter fautif sera jugé en correctionnel en novembre

Le supporter des Girondins interpellé pour l'agression d'un joueur lors du chaotique match Bordeaux-Rodez vendredi en Ligue 2 a été déféré dimanche avec demande de contrôle judiciaire et sera jugé en correctionnelle en novembre, selon le parquet. Il est reproché à ce supporter bordelais d'être rentré sur le terrain tandis que les joueurs adverses célébraient l'ouverture du score et d'avoir bousculé le buteur de Rodez Lucas Buades, conduisant à l'arrêt définitif du match après 22 minutes de jeu.

Placé en garde à vue vendredi, ce quadragénaire est poursuivi pour "pénétration sur une aire de compétition d'une enceinte sportive ayant troublé le déroulement de la compétition", et "violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) inférieure à huit jours", a détaillé le parquet de Bordeaux à l'AFP.

Convoqué le 27 novembre

Selon Olivier Étienne, procureur de la République adjoint, le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire, probablement assorti d'une interdiction de stade, et le prévenu sera convoqué devant le tribunal correctionnel le 27 novembre. Membre du groupe de supporters des Ultramarines, ce chef d'entreprise résidant en Savoie avait expliqué pendant sa garde à vue avoir "un peu disjoncté" après "avoir eu le sentiment d'avoir été nargué" par Lucas Buades qui célébrait son but. Il a reconnu les faits et présenté ses excuses.

Selon l'arbitre Nicolas Rainville, qui a décidé de l'arrêt définitif du match, Lucas Buades souffrait d'une commotion après s'être écroulé au sol. La durée d'ITT du joueur, examiné par un médecin légiste, a été fixée à une journée, selon le parquet, qui a enregistré deux nouvelles plaintes, celle de Lucas Buades et celle du club de Rodez, après celle de Bordeaux. Après l'interruption de ce match de l'ultime journée de L2, où les Girondins devaient gagner pour espérer remonter dans l'élite, le club bordelais doit plaider sa cause lundi devant la Ligue de football professionnel (LFP), une procédure disciplinaire décisive pour valider le classement final de la deuxième division.

Trois autres supporters avaient été interpellés vendredi à Bordeaux dans des dossiers distincts. Deux d'entre eux, soupçonnés d'avoir pénétré sur la pelouse, ont été relâchés samedi, tandis que le troisième, poursuivi pour violences et outrage envers un stadier, sera également convoqué devant le tribunal en novembre.