Après Dimitri Payet, l'OM espère d'autres baisses de salaires

Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, prolonge son contrat jusqu'en 2024 et baisse son salaire de moitié pour la saison prochaine. "J'aime le club et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'aider à grandir", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse samedi aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur André Villas-Boas. Il renonce également à certaines primes, notamment celle de qualification européenne. Les dirigeants du club, en délicatesse financière, espèrent d'autres annonces similaires.

L'OM ne compte pas s'arrêter là

Le salaire de Dimitri Payet, estimé pour le moment à environ 500.000 bruts mensuels, subira une seconde baisse l'année suivante, d'environ 30%. "L'idée a commencé à germer dans ma tête quand le club a parlé de la phase 2" du projet Eyraud/McCourt. Il faut que les joueurs fassent des efforts, qui mieux que moi pour montrer l'exemple ?", a-t-il expliqué. Dans la foulée, le gardien Yohann Pelé a annoncé que son salaire serait également revu à la baisse lors de la saison à venir. Son salaire est toutefois nettement moins élevé.

Et l'OM ne compte pas s'arrêter là. Les équipes du président Jacques-Henri Eyraud ciblent trois autres joueurs gagnant d’important salaires : Florian Thauvin, Steve Mandanda et Kevin Strootman. Mais les négociations s’annoncent serrées. Si Steve Mandanda, 35 ans et en fin de carrière, pourrait accepter de baisser ses revenus, cela semble moins évident pour un joueur comme Florian Thauvin, 27 ans, qui a encore plusieurs années devant lui.