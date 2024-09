Après un été bercé au rythme de l'olympisme, les Franciliens ont dit adieu aux JO de Paris avec, déjà, une pointe de nostalgie. En l'espace de quelques mois, Paris était devenu un lieu de rencontres, de records et un vrai symbole de la réussite à la française. Mais hormis les résultats plus que mémorables de nos athlètes olympiques et paralympiques, les emblèmes de ces Jeux ont, eux aussi, marqué les esprits. Alors que l'ensemble des parties prenantes s'est positionné pour réutiliser ces attributs, que vont devenir ces symboles qui portent la signature de Paris 2024 ?

C'était le souhait annoncé de la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est désormais acté. Les anneaux olympiques fixés sur la tour Eiffel resteront accrochés à la Dame de fer au moins jusqu'à l'ouverture des Jeux de Los Angeles durant l'été 2028, après un accord entre la municipalité et le CIO. L’instance internationale conduit néanmoins une étude de faisabilité pour remplacer les anneaux actuels qui n’ont pas été conçus pour résister aux conditions météorologiques hivernales. À noter que lors d'une conférence de presse, l'élue avait assuré que "si on ne peut toujours pas se passer de ces symboles majeurs qui nous rappelleront que les Jeux n’étaient pas juste une parenthèse, peut-être qu’après 2028 ils resteront. Peut-être pas, on verra".

