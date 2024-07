«Aller chercher la plus belle des médailles» : les Bleues du handball débutent leur aventure aux JO de Paris

Après les rugbymen et les footballeurs, place aux handballeuses. Les Bleues entrent ce jeudi en piste dans ces Jeux olympiques de Paris 2024, à 19 heures face à la Hongrie. Championnes olympiques à Tokyo en 2021, championnes du monde il y a sept mois au Danemark, mais aussi championnes d'Europe en 2018, les Tricolores ont tout gagné.

Le collectif "le mieux armé pour le handball féminin français"

Même Olivier Krumbolz, sélectionneur depuis plus de 25 ans, est formel : il n'a jamais coaché une telle armada. "Les titres depuis 2016 parlent pour ce collectif. C'est le mieux armé aujourd'hui pour le handball féminin français. Le coach est peut-être comme le vin, il se bonifie", sourit le sélectionneur au micro d'Europe 1.

Un coach qui se bonifie et un statut à assumer, qui plus est à domicile car les Bleues auront une cible dans le dos. "C'est clair que tout le monde nous attend, tout le monde va vouloir nous abattre", convient la gardienne Laura Gloser. "Il y a une pression médiatique aussi, mais il faut vraiment qu'on reste dans notre bulle et qu'on reste concentrée sur ce qu'on a à faire", souligne-t-elle.

La pression, les Bleues connaissent. Elles s'en nourrissent même à l'image de l'ailière Chloé Valentini. "Ici en France, c'est juste un truc de fou. J'ai juste envie de kiffer, qu'on kiffe toutes ensemble, et ne rien regretter, aller chercher la plus belle des médailles", partage la joueuse tricolore. Les Bleues voudront s'offrir le premier doublé de l'histoire du handball féminin pour entrer un peu plus dans la légende leur sport.