Affaire Galtier : «Quelqu'un devra payer», assure Javier Prieto Santos après l'ouverture d'une enquête

Comme si l'OGC Nice voulait oublier les problèmes qui agitent le club. L'affaire Galtier "n'est plus un sujet de discussion dans le vestiaire", a assuré mercredi l'entraîneur de Nice Didier Digard, à la veille de la réception de Bâle en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Une semaine après les révélations, une enquête préliminaire a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Nice pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion". Elle fait suite à la révélation par le journaliste indépendant Romain Molina puis par RMC d'un courriel de l'ancien directeur de l'OGC Nice Julien Fournier accusant l'ex-entraîneur du club Christophe Galtier de propos racistes.

"Cette affaire prend de la place et de la lumière", a déclaré Digard. "Mais d'un point de vue collectif, j'ose espérer que ça ne pollue pas mes joueurs. Cela me dérangerait qu'ils se retrouvent, malgré eux, embêtés par une situation en étant si proche d'un événement historique pour le club et le football français." Une réaction qui a agacé certains consultants d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1). "Ce qui m'agace dans cette affaire c'est qu'on a eu du teasing et que maintenant il n'y a plus rien", a pesté Javier Prieto Santos.

Vers "une vérité"

Selon Didier Digard, il n'y a "pas de contre-indication" pour le staff ou les joueurs à parler du sujet en public. "Le problème, c'est que vous (les médias) voulez résoudre l'enquête avant la justice", a-t-il lancé. "Cela va être compliqué. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous dire (…). Répondre à des 'on dit' ne fera pas avancer les choses. Le mieux est de laisser faire la justice et qu'après on puisse répondre à des choses claires et nettes." Suite à ces déclarations et à l'ouverture de l'enquête, "cette affaire prend une tournure de plus en plus grave. Il y aura quelqu'un qui devra payer" à la fin, a assuré Javier Prieto Santos au micro de Céline Géraud. De son côté, Emmanuel Barranguet "pense qu'une vérité finira par sortir."

Quoi qu'il en soit, l'OGC Nice doit se reconcentrer sur un de ses matches les plus importants de l'année. Les Aiglons affrontent Bâle en quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir. Après leur match nul à l'aller (2-2), les hommes de Didier Digard espèrent conserver leur bonne dynamique et aller le plus loin possible dans la compétition, qui représente leur seul et dernier objectif de l'année.