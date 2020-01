Coupe de France : Rayan Cherki, 16 ans, le prodige de l'OL à la maturité "extraordinaire"

Deux buts et deux passes décisives. Samedi soir avec Lyon, Rayan Cherki, 16 ans seulement, a impressionné. Grâce à lui, l'OL a battu Nantes 4 à 3 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En 55 secondes de jeu seulement, la pépite lyonnaise ouvre le score, avant de doubler la mise huit minutes plus tard. Titulaire pour la première fois en Coupe de France, il a illuminé le stade de la Beaujoire de Nantes.

Le talentueux milieu offensif a également délivré deux passes décisives, et obtenu un penalty. Rapide, technique, imprévisible, aussi bon du pied droit que du pied gauche, Rayan Cherki a déjà tout d'un grand. L’entraîneur de Nantes Christian Gourcuff, qui ne l'avait jamais vu, s'est dit "bluffé", et ses coéquipiers à Lyon sont impressionnés par sa précocité.

"Je mets une pièce sur lui, forcément"

L'attaquant lyonnais Martin Terrier le voit aller très loin :"Ça paraît fou, mais il a une maturité extraordinaire pour son âge. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules, mais je pense qu'il est bien entouré, donc ça devrait bien se passer. Parce que c'est vrai qu'on a connu tellement de futurs grands qui finalement n'ont pas eu la carrière qu'ils pensaient. Mais je mets une pièce sur lui, forcément."

Pas étonnant que le Real Madrid ou le Manchester United aient tenté de le recruter. Ses formateurs à Lyon n'avaient pas vu un tel phénomène depuis Hatem Ben Aarfa et Karim Benzema. Mais attention à ne pas le porter aux nues, tempère l'entraîneur de Lyon Rudi Garcia, qui salue néanmoins son exploit.