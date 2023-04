À Angers, le PSG veut oublier l'affaire Galtier et se rapprocher d'un 11e titre de champion de France

Les secousses de l'affaire Galtier n'entament pas la dynamique d'un Paris Saint-Germain qui, avec ses huit points d'avance sur le dauphin Marseille, peut se rapprocher davantage d'un onzième titre en Ligue 1, vendredi (21h00) à Angers, chez la lanterne rouge. En Anjou, une accalmie serait bienvenue pour le club parisien, loin du désagréable bruit de fond entourant son entraîneur Christophe Galtier, soupçonné d'avoir eu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice la saison dernière.

"Je suis très concentré sur le travail. Le travail permet d'être actif. Je suis très actif avec le staff, avec les joueurs. Je me projette aussi sur l'avenir, j'ai pas mal de travail en ce sens. Mon cerveau est en permanence en activité pour être concentré sur les matches pour aller chercher ce titre", a répondu l'intéressé, jeudi devant la presse.

Choc des extrêmes

Au stade Raymond-Kopa, souvent clairsemé cette saison, ce sera le choc des extrêmes : le PSG, leader avec 72 points, affronte le bon dernier du championnat, le SCO d'Angers (14 points), qui pourrait être officiellement relégué en Ligue 2 dès dimanche. S'ils font le grand écart au classement, les deux clubs se rejoignent sur une chose, cette saison: les crises extrasportives. Le SCO est notamment miné par les déboires judiciaires de son ex-président Saïd Chabane ou par les propos sexistes de son ancien entraîneur Abdel Bouhazama, lors d'une causerie d'avant-match en mars.

C'est le cas également du club parisien. Au-delà des déceptions sportives (élimination en Ligue des Champions et Coupe de France), le PSG a subi plusieurs déflagrations, de la mise en examen pour viol d'Achraf Hakimi, soutenu officiellement par le PSG, à la prise de parole de sa star Kylian Mbappé, opposé au club sur la question du droit à l'image dans le cadre de la campagne de réabonnement. L'affaire Galtier est la dernière en date, et non la moindre. Cette tempête s'est déclenchée la semaine passée avec la révélation de supposés propos discriminatoires, racistes et islamophobes tenus par Galtier lorsqu'il entraînait l'OGC Nice (2021-2022). Là aussi, le PSG a soutenu ouvertement son salarié.

Galtier se "projette" avec le PSG

Dans un email à la direction du club niçois révélé par le journaliste indépendant Romain Molina puis RMC, que l'AFP n'a pas pu authentifier, l'ancien directeur sportif des Aiglons Julien Fournier, avec qui Galtier a entretenu des relations exécrables, a notamment rapporté ces propos attribués au technicien: "+Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe+" et "+il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans+".

Une enquête préliminaire a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Nice pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion". Ces remous extrasportifs, couplés aux résultats décevants, font planer un voile d'incertitudes au-dessus de Galtier, sous contrat à Paris jusqu'en 2024. "Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG", a-t-il répondu jeudi.

Faire meilleure figure

Côté terrain, ses hommes n'ont pas toujours montré leur meilleur visage samedi face à Lens (3-1), malgré leur deuxième succès de suite. En première période, ils ont plié le match avec trois buts en dix minutes après l'expulsion d'un Lensois mais sont retournés dans leurs travers dès le retour des vestiaires, sans impact et dépassés en défense. Mbappé, co-meilleur buteur de Ligue 1, et ses coéquipiers pourraient avoir envie vendredi de faire meilleure figure pour terminer cette saison ratée sur une meilleure note et revenir au niveau de la première partie, plutôt réussie.

Mais ils devront faire sans leur défenseur Nuno Mendes, touché sur le plan musculaire et forfait contre Angers, alors qu'il était le plus en jambes ces dernières rencontres sur son côté gauche. Le milieu de terrain Marco Verratti, absent les deux dernières rencontres, est en revanche de retour.