Zoo de Beauval : pour la première sortie des bébés pandas, les fans sont au rendez-vous

Huanlili et Yuandudu sont les stars du jour. Devant l'entrée du Zoo de Beauval, des centaines de visiteurs attendent sagement de les rencontrer. "On est venu en train, on a mis 7 heures !", raconte Agathe, venue de Montpellier pour l'occasion. "Ça fait des mois qu'on attend ça, dès qu'on a su la date de sortie, on a tout de suite réservé un logement et posé nos jours de congés pour être sûrs de pouvoir être là".

4 mois et 7 kilos

Âgées de quatre mois, elles pèsent déjà près de 7 kilos et demi chacune. Les deux jumelles panda en ont fait craquer plus d'un à l'image de Mathéo, 7 ans. "Je vais faire voir toutes les photos à mes copains", affirme le petit garçon qui mitraille sous tous les angles les bébés panda avec sa tablette. Véronique, elle, n'aurait manqué l'événement pour rien au monde. "Le bob, le masque, le sweat, le pantalon, les chaussures", cette vraie fan s'est habillée aux couleurs du panda de la tête aux pieds. "On craque, une grosse peluche vivante !", sourit-elle.

Mathéo envisage même de faire un exposé sur ces animaux. Un exposé qui donnera, peut-être à ses camarades de classe, l'envie de venir eux aussi admirer Huanlili et Yuandudu.