Au revoir Yuan Meng : au zoo de Beauval, on prépare le voyage vers la Chine du premier panda né en France

Le zoo de Beauval s'apprête à dire au revoir à Yuan Meng. Un nom mythique pour le parc, puisqu'il s'agit du premier bébé panda géant né en France, en août 2017. Mais après six ans en France, l’ours noir et blanc quitte le pays mardi pour la Chine, direction Chengdu dans l’objectif de s’y reproduire et ainsi faire perdurer l'espèce. Le petit ayant des liens de parenté avec les autres membres de l'espèce présents en France, Yuan Meng va devoir réaliser un sacré périple pour accomplir sa mission.

Mais les équipes de soigneurs et de vétérinaires se plient en quatre pour que le mammifère tacheté fasse bon voyage. "On va le charger de façon volontaire, c'est à dire qu'il ne sera pas du tout endormi, absolument pas tranquillisé", explique Rodolphe Delord, directeur du zoo de Beauval, au micro d'Europe 1.

Ses petites sœurs encore observables

"Depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, on l'a habitué tous les jours à rentrer dans cette caisse, à dormir en peu de temps, à ressortir, le tout attiré par un peu de bambou", poursuit-il. Sans cesse nourrie et rassurée, la star du zoo sera ensuite escortée vers l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Avant de s’envoler à bord d’un immense Boeing. "Il dira au revoir à ses parents et à ses deux petites sœurs, ce qui est normal car le panda est un animal solitaire. Après, Yuan Meng a des fans. Donc certains vont venir lui dire au revoir. Et moi, je lui ai déjà promis d'aller lui rendre visite à Chengdu", souligne Rodolphe Delord.

Pour l'équipe du parc, ce départ est un pincement au cœur. Mais à Beauval il sera toujours possible d’observer des pandas, les petites sœurs de Yuan par exemple, qui sont des jumelles. Il reste encore deux ans au public pour les observer avant qu’elles aussi retrouvent les parcs de Chengdu pour poursuivre la préservation de l'espèce.