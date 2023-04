Zoo de Beauval : le séjour des pandas prêtés par la Chine, prolongé jusqu'en 2027

Le séjour au ZooParc de Beauval des deux pandas géants Huan Huan et Yuan Zi, prêtés par la Chine depuis 2012, a été prolongé "jusqu'en 2027", a appris l'AFP mardi auprès du zoo de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher. "La prolongation des pandas m'a été confirmée pendant le voyage d'État en Chine" d'Emmanuel Macron, a indiqué à l'AFP Rodolphe Delord, le président directeur général du zoo, qui était présent en Chine avec la délégation française. Les deux plantigrades loués à la Chine sont arrivés en 2012 à Beauval, initialement pour dix ans, pour en devenir l'une des principales attractions. Pékin utilise les pandas comme symboles de ses amitiés diplomatiques.

Si Huan Huan et Yuan Zi vont donc prolonger leur séjour dans le Loir-et-Cher, leur premier petit Yuan Meng, né le 4 août 2017, va devoir quitter le zoo "dans quelques semaines". Il doit rejoindre le programme chinois de conservation de l'espèce, selon Rodolphe Delord. Ses sœurs, les jumelles Yuandudu et Huanlili, nées le 2 août 2021, regagneront la Chine "dans deux ans".

Les pandas gonflent le nombre de visiteurs par an

"C'est une tristesse, mais ce qui nous importe, c'est la conservation de l'espèce. C'est donc normal qu'ils partent", a réagi Rodolphe Delord, précisant que le coût "secret" de la location des deux parents était "plus bas que celui d'avant". "Avant les pandas, en 2011, nous faisions 600.000 visiteurs par an. Avec les pandas, nous sommes passés à un million dès 2012", a dit le PDG du zoo. "Ils nous ont donné une énorme visibilité médiatique et on a pu faire des travaux colossaux. (...) En 2022, nous avons accueilli deux millions de visiteurs", s'est-il félicité.

Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus "en danger" d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais l'espèce reste toutefois classée comme "vulnérable", alors que 500 pandas vivent en captivité et 2.000 à l'état sauvage en Chine.