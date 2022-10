Week-end prolongé de la Toussaint : quelles sont les prévisions de circulation ?

Malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant, les Français profitent de ce week-end prolongé de la Toussaint. Ceux qui ont l'opportunité de faire le pont peuvent en effet profiter de quatre jours de repos. Conséquence : ça bouchonne sur les routes. Si le vendredi 28 octobre a été classé rouge dans le sens des départs sur une partie de la France, le samedi 29 octobre reste classé orange sur tout le Nord-Ouest de l'Hexagone.

Des départs le vendredi et le samedi

Samedi 29 octobre, le Grand Ouest et l'Île-de-France sont classés orange. Les Français semblent avoir privilégié la Bretagne, la Normandie ou encore le Nord pour leurs escapades d'automne. Bison Futé affiche une circulation difficile, principalement entre 10 heures et 20 heures.

En Île-de-France notamment, les encombrements devraient continuer tout au long de la journée. Les principaux axes de la zone Ouest, notamment l’A10, l’A11 et l’A13, et les grandes agglomérations devraient également connaître des difficultés de circulation. Bison Futé conseille d'éviter ces grands axes avant 16 heures.

Des difficultés de circulation très importantes pour le retour de vacances

Si la circulation reviendra à la normale dimanche et lundi sur l'ensemble du territoire, la circulation redeviendra difficile mardi 1er novembre en Île-de-France. La région sera classée orange par Bison Futé. La circulation sera dense dès le début de l’après-midi dans le sens des retours. Ces derniers s’étaleront d’une manière générale entre midi et le début de soirée. Les autoroutes A10, A6 et A13 devraient connaître des difficultés très importantes en milieu d’après-midi.

Un conseil donc pour les franciliens : tentez de rejoindre l'Île-de-France avant 14 heures pour ce jour de la Toussaint