Week-end de départs en vacances : la France en rouge, déjà 100 kilomètres de bouchons

Une journée de galère, des queues aux péages, des accordéons et du rouge prévus sur les routes de France. Ce samedi marque un nouveau week-end de départs en vacances pour beaucoup de Français. Après un vendredi déjà très compliqué, le trafic s'annonce "rouge" selon les prévisions de Bison futé avec déjà 100 kilomètres de bouchons annoncés dès 7 heures ce samedi matin.

Ralentissements dans le Sud

Et comme prévu, c'est dans le sud de la France que les vacanciers sont les plus nombreux derrière le volant. De bons coups de frein s'annoncent sur l'A7, direction Marseille et juste avant Montélimar. Les voies sont rétrécies, conduites en accordéon sur dix kilomètres à cause d'un accident. Le trafic coince aussi à la sortie de Lyon, au niveau de Valence, vers l'Espagne. Quelques ralentissements sont également à prévoir sur le passage de Béziers : l'autoroute A9 sera saturée sans interruption jusqu'à la fin de journée.

Dans le Nord, pour le moment le trafic reste fluide même s'il se densifie autour de Paris. Si vous avez prévu de quitter ou traverser l'Ile-de-France ce samedi matin, il ne faut pas trop tarder. Sinon, privilégiez un départ après la pause déjeuner. Au départ de la capitale, l'autoroute A10 sera très chargée et notamment à partir du péage de Saint-Arnoux de 8 heures à 11 heures.