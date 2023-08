Départs en vacances : plus de 679 km de bouchons vendredi

Les bouchons ont atteint 679,30 kilomètres au plus fort de la journée de vendredi, pourtant classée jaune dans le sens des départs selon Bison Futé à la veille d'un samedi rouge dans l'ensemble du pays.

Le pic de la journée a été atteint vers 16h45. Parmi les axes les plus chargés figure l'A7 avec un maximum 110km de bouchons cumulés dans les deux sens, dont encore plus de 70 km avant 18h. Bison futé relevait notamment 30 km de bouchons entre le Vaucluse et la Drôme (dans le sens des retours), et 20 km de circulation en accordéon entre Mercurol et Portes-lès-Valence dans la Drôme.

Journée classée rouge samedi

La N165, entre Nantes et Brest, l'A9 (Gard) et l'A61 entre Narbonne et Toulouse étaient également encore bien chargés, pour un cumul de plus de 566 kilomètres de bouchons sur l'ensemble du territoire vers 18h.

Pour ce vendredi, Bison Futé prévoyait de nombreux bouchons à la sortie des grandes métropoles en particulier sur l’A10 à la sortie de Paris. Dans le sens des retours, la circulation était annoncée comme difficile au niveau national et "très difficile" sur l’arc méditerranéen, notamment sur l’A8 et l’A9.

Samedi, journée classée rouge, devrait selon Bison Futé devrait voir de nombreux encombrements sur l’ensemble des grands axes. Les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75 sont annoncées comme "particulièrement impactées", selon Bison Futé, qui recommande notamment aux automobilistes de quitter l'Ile-de-France avant 7h et d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h.