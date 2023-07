Week-end de chassé-croisé : pourquoi les contrôles routiers vont se multiplier sur la route des vacances

Ce premier week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens va être chargé sur les routes. Dans ces conditions, Bison Futé allume un voyant rouge vif ce samedi sur l'ensemble de l'Hexagone pour les départs et du orange au nord-ouest pour les retours. Le Centre national d'information routière conseille aux usagers d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11 heures et 20 heures, l'A7 aussi entre Lyon et Orange et le tunnel du Mont Blanc vers l'Italie de 6 heures jusqu'à 21 heures. Il y aura également du monde dans le Sud-Ouest.

Vigilance accrue sur la vitesse excessive, l'alcoolémie, les stupéfiants...

Les contrôles routiers, eux, vont se multiplier un peu partout, comme l'explique Jean-Baptiste Peyrat, directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin. "Il y a une augmentation l'été, en juillet août, de l'accidentologie, surtout sur ces week-end là", rappelle-t-il au micro d'Europe 1.

Les policiers et gendarmes seront donc présents sur les routes, notamment pour "dissuader les différents comportements à risque, de les réprimer aussi fortement." Les agents seront particulièrement vigilants sur "tout ce qui est vitesse excessive, alcoolémie, usage de stupéfiants, usage aussi des distracteurs, c'est-à-dire les téléphones portables au volant, les tablettes... Et donc toute une série de contrôles vont être mis en place sur tout le réseau routier, autoroutes, routes départementales et aussi en zone urbaine, car il y a des comportements encore extrêmement dangereux sur la route", insiste Jean-Baptiste Peyrat.