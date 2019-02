Wahiba, mère d'une petite fille de 2 ans qui était accro aux écrans : "Elle ne mangeait que quand il y avait la télé"

LE TOUR DE LA QUESTION

Wahiba est mère d'Assia, qui a eu 2 ans en novembre. Malgré son très jeune âge, cette petite fille souffrait d'une addiction aux écrans qui se traduisait par un déficit de la parole, un défaut de sociabilité et des troubles alimentaires. Dans Le Tour de la question sur Europe 1, vendredi, Wahiba a décrit cette pathologie et la solution trouvée pour permettre à sa fille de connaître une croissance "plus normale".

"Elle a deux grandes sœurs qui regardaient souvent la télé en mangeant, après l'école, un peu tout le temps. Au départ, je n'avais pas du tout fait le rapprochement avec la télé. Plus elle grandissait, plus je voyais qu'elle avait un comportement qui n'était pas vraiment normal : elle ne parlait pas, elle avait presque deux ans et ne disait aucun mot à part papa et maman. À part moi et son père, elle ne tolérait personne d'autre, même pas la famille proche. Elle était très agressive, très renfermée et très introvertie. Si on la regardait dans les yeux, elle se mettait à hurler, se frappait le visage et se jetait par terre. On ne pouvait pas l'embrasser ni lui faire de câlins."

Elle avait aussi des troubles alimentaires, elle ne mangeait pas. Devant un écran, elle était calme. Elle ne mangeait que quand il y avait la télé, malheureusement. Pour qu'elle puisse finir ses assiettes, on était obligés de tenir un téléphone ou la tablette devant elle.

>> De 9h à 11h, c’est le tour de la question avec Wendy Bouchard. Retrouvez le replay de l’émission ici

À 22 mois, quand j'ai vu qu'elle avait un comportement anormal pour une enfant de son âge, j'en ai parlé à ma pédiatre qui m'a posé plein de questions. À partir de là, on a fait le lien avec la surexposition aux écrans. Elle m'a conseillé de tout arrêter pendant quelques semaines. J'ai tout arrêté, même pour les adultes.

Au bout d'une semaine sans télé, j'ai vu des progrès, elle a commencé à interagir avec les personnes autour d'elle, à parler. Aujourd'hui encore, la télé c'est le week-end, un dessin animé et c'est tout. Maintenant, elle sourit et elle est sociable."