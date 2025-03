Vote contre les ZFE : «C'est une grande victoire, une belle bataille remportée», se réjouit le député RN du Gard

Pierre Meurin, député RN du Gard, qui a "réussi à démontrer", l'inefficacité des ZFE dans l'amélioration de la qualité de l'air ne cache pas sa joie à propos du vote en commission des députés contre ces zones. Au micro d'Europe 1, il affirme que ces zones à faibles émissions sont un "scandale total".

Il ne cache pas sa joie. Pierre Meurin, député RN du Gard, est très satisfait du vote en commission mercredi des députés pour la suppression des ZFE, ces zones à faibles émissions. Et pour cause, "ce scandale total que sont les ZFE est parti des fausses bonnes idées inventées par les technos qui nous gouvernent avec des tableaux Excel", lâche-t-il au micro d'Europe 1 Matin week-end.

"Pas besoin des ZFE pour améliorer la qualité de l'air"

Une "fausse bonne idée" car, toujours selon Pierre Meurin, il a "réussi à démontrer" que les ZFE ne permettent pas d'améliorer la qualité de l'air. Pour le député, le "renouvellement naturel du parc automobile" joue ce rôle. "En 20 ans, vous avez une baisse de 60% de la pollution aux particules fines et une baisse de 30% de la pollution au monoxyde d'azote. Il n'y avait pas de ZFE il y a 20 ans. Donc en fait, il faut faire confiance à la technologie de nos voitures. On a inventé des vannes EGR, on a inventé de Adiblue, on a inventé les filtres à particules, donc il n'a pas besoin de faire de ZFE pour améliorer la qualité de l'air."