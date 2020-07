Vive émotion lors de la marche blanche pour la gendarme tuée dans le Lot-et-Garonne

REPORTAGE

"Elle était notre force." L'émotion était palpable ce samedi lors de la marche blanche à Aiguillon, près d'Agen, en hommage à Mélanie Lemée, cette gendarme de 25 ans tuée par un chauffard le 4 juillet dernier. Pas moins de 2.000 personnes étaient réunies pour saluer la mémoire de la jeune fille. Parmi eux, des élus, des anonymes, mais aussi beaucoup d'amis comme Émmeline, coéquipière de Mélanie Lemée au club de handball de Brax.

"On était encore avec elle vendredi soir"

"C'était une force de la nature, elle était joyeuse, elle nous donnait tout le temps le moral", a-t-elle rappelé au micro d'Europe 1. "On savait que s'il y avait Mélanie, ce n'était que du plus. On était encore avec elle vendredi soir pour préparer la saison [de handall] qui arrive. Ça va être très compliqué." Un peu plus loin dans ce cortège Laurent, chargé d'assurer la sécurité de l'événement, évoque une gendarme professionnelle, mais aussi "très ouverte d'esprit et à l'écoute des gens". Et face à l'hommage populaire rendu à sa collègue, il "ne trouve pas les mots".

Bientôt une rue au nom de Mélanie Lemée ?

Parti de la mairie, le cortège s'est arrêté devant la gendarmerie où la foule a applaudi plusieurs fois, beaucoup déposant des fleurs, avant d'entonner la Marseillaise. "C'était très émouvant de voir autant de monde. Cela prouve que nous sommes encore profondément humains et qu'on est tous très affectés par cette disparition", a commenté de son côté le maire Christian Girardi, organisateur de la marche blanche. "Nous sommes dans une communauté de campagne, [...] il y a de la vie, il y a de la solidarité, la preuve aujourd'hui. Nous sommes très affectés, nous ne voulons pas oublier Mélanie."

Et pour que le nom de Mélanie Lemée ne tombe jamais dans l'oubli dans cette petite commune, le maire pense soumettre à son conseil municipal une proposition : rebaptiser une rue d'Aiguillon au nom de la gendarme.