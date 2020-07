"Lumineuse, pétillante" : la gendarmerie rend hommage à Mélanie Lemée, tuée par un chauffard

INTERVIEW

Un hommage militaire est rendu ce jeudi à Mérignac, dans la caserne de la région Nouvelle-Aquitaine, à Mélanie Lemée. Cette gendarme de 25 ans avait été tuée par un automobiliste qui roulait à plus de 130 km/h lors d'une opération de contrôle à Port-Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne, dimanche dernier. La lieutenante-colonelle Maddy Scheurer, porte-parole de la gendarmerie nationale, a tenu à souligner le caractère "passionné et loyal" de son ancienne camarade au micro de Pierre de Vilno sur Europe 1, jeudi.

"Mélanie était une jeune femme lumineuse, pétillante, qui aimait la vie et la croquait à pleine dent. C'était une judoka reconnue qui avait remporté quatre titres en championnats militaires. C'était une battante, elle était très investie dans son travail et ne supportait pas l'injustice", a-t-elle rapporté, expliquant avoir reçu de nombreux témoignages de soutien.

12.000 refus d’obtempérer par an sur le bord des routes

Maddy Scheurer en a profité pour dresser un sombre bilan sur les infractions relevées lors de simples contrôles routiers. "Nous sommes exposés, on le sait. Au bord des routes, il existe un risque. Les refus d'obtempérer sont au nombre de 12.000 chaque année sur 10 millions de contrôles. Tous les trois-quart d'heure, nous faisons face à un refus d’obtempérer", déplore la porte-parole.

Selon les chiffres de la gendarmerie, qui "progressent au cours des six derniers mois", 219 gendarmes ont été blessés en 2019 au bord de la route. "C'est beaucoup trop", s'agace la lieutenante-colonelle, qui rappelle que ses collègues sont "personnellement touchés" par le phénomène.

Sensibiliser les jeunes gendarmes

Si une réforme du contrôle routier ne semble pas à l'ordre du jour, Maddy Scheurer rappelle qu'il est important de sensibiliser au danger les jeunes gendarmes. "Dans le cadre des formations nous continuons de travailler la façon de contrôler. Mais chaque cas est différent et évolutif très rapidement. Une voiture qui arrive à plus de 130 km/h sur un contrôle, c'est extrêmement difficile de réagir. Ce qui est important, c'est de continuer de former, sensibiliser, expliquer aux gendarmes l'ensemble des risques", conclut-elle.