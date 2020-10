Viols en forêt de Sénart : Aïssa Zerouati condamné à vingt ans de réclusion criminelle

Aïssa Zerouati a été condamné jeudi par la cour d'assises de l'Essonne à vingt ans de prison pour 32 faits de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées en forêt de Sénart entre 1995 et 2000. Au terme de vingt ans d'enquête et quatre semaines de procès, ce père de famille de 45 ans a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement près d'une trentaine de femmes dans cette forêt située à 25 km au sud-est de Paris.