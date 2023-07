Violences urbaines : à Lyon, des militants d'extrême droite ont défilé devant l'hôtel de ville

Les habitants de Lyon ont pu passer une nuit plus sereine. Après cinq nuits de violences et de pillages, la tension est un peu retombée ce dimanche soir. Aucun incident majeur n'a été signalé dans l'agglomération lyonnaise, une première depuis quatre nuits. Par exemple dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, même si l'on peut encore voir des traces d'incendies un peu partout sur la chaussée, des débris de mortiers d'artifice ou encore du mobilier urbain cassé, les habitants qui allaient au travail ce lundi matin étaient quand même soulagés.

Tensions lors d'un défilé de militants d'extrême droite

"Par rapport aux autres nuits, oui c'était plus calme. Vendredi et samedi c'était vraiment terrible, il y avait de la fumée dehors, beaucoup de bruit et maintenant ça va", constate une habitante. "Je n'ai rien entendu cette nuit. On veut vivre dans le calme, tout le monde veut ça", ajoute une autre personne du quartier.

Pour maintenir l'ordre et le calme, il faut dire que le déploiement des forces de police a été impressionnant ce dimanche, avec comme samedi l'intervention de véhicules blindés du Raid, mais aussi l'arrivée de la CRS-8, qui est intervenue à Vaulx-en-Velin et en centre-ville de Lyon.

À Lyon justement, l'atmosphère s'est tout de même un peu tendue lorsque des militants d'extrême droite ont défilé près de l'hôtel de ville avec les slogans "Bleu, blanc, rouge" et "la France aux Français". Le rassemblement a rapidement été dispersé par les forces de l'ordre qui ont procédé au total à cinq interpellations, beaucoup moins que les nuits précédentes.